Birkner su Gosens: "Ha pianto e sofferto come un cane per aver perso la nazionale. Ora tornerà protagonista"

Gosens non si trovava bene in Germania, voleva tornare in Italia, anche se l'ultima esperienza all'Inter

Oliver Birkner, corrispondente tedesco che segue anche la Fiorentina in Italia, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare diffusamente di Robin Gosens, difensore che ultimamente ha ritrovato anche la chiamata con la Nazionale:

"Gosens non si trovava bene in Germania, voleva tornare in Italia, anche se l'ultima esperienza all'Inter non lo aveva entusiasmato. Adesso lo vedo di nuovo contento, rivedo il Gosens di quando l'ho conosciuto. In Nazionale c'è tanta concorrenza e non era facile ritrovarla dopo l'Union Berlino: Robin ha pianto e sofferto come un cane per aver perso la Nazionale".

“Robin l'ho visto bene in Nazionale in questi giorni, la Bundesliga è tecnicamente inferiore alla Serie A e lui soffriva questo aspetto, sulla parte difensiva. Adesso però può tornare a essere un protagonista del campionato italiano, si è visto anche quando ha segnato il gol all'esordio”.

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