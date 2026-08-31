Beto è a Firenze: l’attaccante in arrivo dall'Everton è pronto a iniziare la sua avventura in viola

L'attaccante guineense è arrivato a Firenze

Beto è arrivato in città e si appresta a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il classe 1998 è atterrato all’aeroporto di Peretola, dando così il via alle ultime formalità prima dell’ufficialità del trasferimento.



L’attaccante portoghese naturalizzato guineense in arrivo dall'Everton, è stato individuato dalla dirigenza viola per rinforzare il reparto offensivo dopo l’addio di Kean. Il prossimo passo saranno le visite mediche, seguite dalla firma sul contratto. Una volta completati gli ultimi adempimenti burocratici, Beto potrà iniziare ufficialmente la sua esperienza con la maglia della Fiorentina.