Bertolucci: "Milan e Fiorentina sono messi male per domenica. Ruberei Kean, utile al Milan"

L'ex tennista Paolo Bertolucci rilascia le sue impressioni a Radio Firenze Viola sull'imminente match Milan-Fiorentina. Queste le sue parole:"Sia il Milan che la Fiorentina non sono messi bene, la squ...

L'ex tennista Paolo Bertolucci rilascia le sue impressioni a Radio Firenze Viola sull'imminente match Milan-Fiorentina. Queste le sue parole:

"Sia il Milan che la Fiorentina non sono messi bene, la squadra di Pioli perchè è partita male, il Milan perchè ha perso tre giocatori causa nazionale, mi sembra una follia pura, un record. Io credo che le polemiche a Firenze non siano mai mancate ma questa volta i fiorentini hanno ragione, è stata una partenza con le marce molto basse e mi dispiace molto, anche perchè reputo Pioli un gran signore; in quanto milanista, per me, Stefano ha lasciato un ricordo meraviglioso, con una squadra che non era di certo la migliore, quindi dispiace, non vorrei che proprio la prossima partita sia quella che gli costerà la panchina, oppure sarà quella del rilancio e piangeremo noi. Lo sport è così, mors tua vita mea.

Mio padre era tifoso viola, io sono diventato milanista perchè da bambino un dirigente mi regalò la spilla rossonera. Comunque ho vissuto a Firenze, mi allenavo a Coverciano, quindi senza dubbio la mia seconda squadra è la Fiorentina; speriamo che il Milan lotti per la Champions fino alla fine e che la Viola risolva al più presto i suoi problemi, lasciatemi Pioli tranquillo. Kean sicuramente sarà una perdita importante nella partita contro il Milan ma a noi ne mancano tre comunque. Modric non mi ha stupito perchè è un fenomeno. Alla Fiorentina ruberei Kean perchè giocatore che farebbe molto comodo al Milan".