Berruto: “Rimpiango Vanoli, a Torino è stato ossigeno puro. Gli ho fatto i complimenti per la salvezza”

Le parole di Mauro Berruto che rimpiange Vanoli e si congratula per la salvezza ottenuta con la Fiorentina

Mauro Berruto, parlamentare, ex CT della Nazionale di Pallavolo e tifoso del Torino è intervenuto a Radio Bruno: "Ho scritto a Vanoli per fargli i complimenti per la salvezza. Noi a Torino lo rimpiangiamo parecchio, ha dimostrato di voler bene al Torino. Per noi è stato ossigeno puro, ho un grande ricordo. Adesso ha la testa libera, magari con la Juventus la Fiorentina può fare una prestazione inaspettata".