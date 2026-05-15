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Berruto: “Rimpiango Vanoli, a Torino è stato ossigeno puro. Gli ho fatto i complimenti per la salvezza”

Le parole di Mauro Berruto che rimpiange Vanoli e si congratula per la salvezza ottenuta con la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 maggio 2026 15:43
Berruto: “Rimpiango Vanoli, a Torino è stato ossigeno puro. Gli ho fatto i complimenti per la salvezza” - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Mauro Berruto, parlamentare, ex CT della Nazionale di Pallavolo e tifoso del Torino è intervenuto a Radio Bruno: "Ho scritto a Vanoli per fargli i complimenti per la salvezza. Noi a Torino lo rimpiangiamo parecchio, ha dimostrato di voler bene al Torino. Per noi è stato ossigeno puro, ho un grande ricordo. Adesso ha la testa libera, magari con la Juventus la Fiorentina può fare una prestazione inaspettata".

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