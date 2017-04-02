Berna come Baggio? La Fiesole non si fa sfuggire l'occasione e sfodera la metrica...

Forse uno dei momenti più divertenti della partita, quando la Curva Fiesole ha esposto uno striscione scritto appositamente per Bernardeschi."13-3-17 Berna dacci retta: per pulirsi il c*** era perfett...

Forse uno dei momenti più divertenti della partita, quando la Curva Fiesole ha esposto uno striscione scritto appositamente per Bernardeschi.

"13-3-17 Berna dacci retta: per pulirsi il c*** era perfetta”, così riportavano i due versi in rima baciata che si riferivano, appunto, ad un evento accaduto al Torneo di Viareggio.

A Bernardeschi, infatti, era stata offerta una sciarpa bianconera che il giocatore ha rifiutato in modo cordiale e simpatico, ricordando a più di un tifoso lo storico Roberto Baggio che, invece, accettò una sciarpa viola mentre giocava nella Juventus.

Un gustoso siparietto, dunque, che si chiude nel migliore dei modi, con quella goliardia tipica dei fiorentini.

Tommaso Fragassi