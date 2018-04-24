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Benassi: "Scansarsi? Viene da ridere.. I Della Valle sono sempre vicini credono all'Europa.."

Ai microfoni del TGR Toscana ha parlato il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi. Queste le sue parole sul momento viola e sulla sfida di domenica contro il Napoli:

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 aprile 2018 19:52
Benassi: "Scansarsi? Viene da ridere.. I Della Valle sono sempre vicini credono all'Europa.." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come sarà giocare contro il Napoli?

“Il Napoli arriverà carico, dopo quello fatto a Torino ci terranno a fare bene per non vanificare quello fatto contro la Juve. Sarà sicuramente una partita difficile. Loro sono una grandissima squadra, quindi servirà senza dubbio la miglior Fiorentina e forse anche qualcosa in più per provare a fare un risultato positivo”.

Le voci sullo "scansarsi"?

“Sono cose che fanno sorridere, noi abbiamo i nostri obiettivi come il Napoli ha i suoi”

Sui Della Valle e i tifosi viola:

“Il loro supporto per noi è più che fondamentale. Andrea anche domenica è venuto nello spogliatoio a fine partita a rincuorarci e a dirci che non è finita. Ormai conosco i tifosi e non ci hanno mai fatto mancare nulla, loro sono innamorati della Fiorentina e so che verranno in numerosi a sostenerci”

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