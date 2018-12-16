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Benassi: "Dovevamo tornare a vincere, siamo felici perchè questa vittoria..."

Ai social ha affidato il suo pensiero Marco Benassi: “Volevamo e dovevamo tornare a vincere. Farlo in un derby ha un sapore ancora più speciale”. Dopo delle settimane difficili dunque puòfinalmente to...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 dicembre 2018 19:23
Benassi: "Dovevamo tornare a vincere, siamo felici perchè questa vittoria..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Ai social ha affidato il suo pensiero Marco Benassi: “Volevamo e dovevamo tornare a vincere. Farlo in un derby ha un sapore ancora più speciale”. Dopo delle settimane difficili dunque puòfinalmente tornare il sorriso sul volto dei giocatori viola

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