Benassi: "Dovevamo tornare a vincere, siamo felici perchè questa vittoria..."
Ai social ha affidato il suo pensiero Marco Benassi: “Volevamo e dovevamo tornare a vincere. Farlo in un derby ha un sapore ancora più speciale”. Dopo delle settimane difficili dunque puòfinalmente to...
A cura di Redazione Labaroviola
16 dicembre 2018 19:23
Ai social ha affidato il suo pensiero Marco Benassi: “Volevamo e dovevamo tornare a vincere. Farlo in un derby ha un sapore ancora più speciale”. Dopo delle settimane difficili dunque puòfinalmente tornare il sorriso sul volto dei giocatori viola