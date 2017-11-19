Benassi: "Ci manca la continuità dei risultati per stare in alto. Ecco cosa ci è mancato oggi per vincere"

Nella zona mista dello stadio di Ferrara ha parlato Marco Benassi dopo il pareggio. Queste le sue parole""Oggi non abbiamo avuto cattiveria sotto porta, abbiamo fatto la partita. Spesso ci manca l’ult...

A cura di Flavio Ognissanti 19 novembre 2017 18:17

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