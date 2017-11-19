Benassi: "Ci manca la continuità dei risultati per stare in alto. Ecco cosa ci è mancato oggi per vincere"
Nella zona mista dello stadio di Ferrara ha parlato Marco Benassi dopo il pareggio. Queste le sue parole""Oggi non abbiamo avuto cattiveria sotto porta, abbiamo fatto la partita. Spesso ci manca l’ult...
Nella zona mista dello stadio di Ferrara ha parlato Marco Benassi dopo il pareggio. Queste le sue parole"
"Oggi non abbiamo avuto cattiveria sotto porta, abbiamo fatto la partita. Spesso ci manca l’ultimo passaggio, dobbiamo essere più concreti. Oggi dovevo giocare più arretrato, perché in fase offensiva c’erano altri giocatori. Il rinnovo di Chiesa è importante per tutti. Ci manca la continuità per arrivare nelle zone alte della classifica, dobbiamo migliorare in tutti gli aspetti. Sono dispiaciuto per l’Italia che non andrà al Mondiale, non posso commentare il percorso di Ventura.”