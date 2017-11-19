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Sconcerti: "Nessuno è in grado di tenere un giocatore quando ti offrono il doppio dell'ingaggio"

Mario Sconcerti ha parlato di Chiesa a Rai Sport nel corso di 90 minuto, queste le sue parole su Chiesa e la Fiorentina""La Fiorentina non sarà in grado di tenere Federico Chiesa, ma non è nessuna squ...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 novembre 2017 18:43
Sconcerti: "Nessuno è in grado di tenere un giocatore quando ti offrono il doppio dell'ingaggio" - Sconcerti
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Mario Sconcerti ha parlato di Chiesa a Rai Sport nel corso di 90 minuto, queste le sue parole su Chiesa e la Fiorentina"

"La Fiorentina non sarà in grado di tenere Federico Chiesa, ma non è nessuna squadra in grado di tenere nessuno quanto arriva qualcuno e offre il doppio all'ingaggio. Chiesa ha tutto per diventare un fuoriclasse, la permanenza dipende solo da lui"

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