Sconcerti: "Nessuno è in grado di tenere un giocatore quando ti offrono il doppio dell'ingaggio"
Mario Sconcerti ha parlato di Chiesa a Rai Sport nel corso di 90 minuto, queste le sue parole su Chiesa e la Fiorentina""La Fiorentina non sarà in grado di tenere Federico Chiesa, ma non è nessuna squ...
A cura di Redazione Labaroviola
19 novembre 2017 18:43
Mario Sconcerti ha parlato di Chiesa a Rai Sport nel corso di 90 minuto, queste le sue parole su Chiesa e la Fiorentina"
"La Fiorentina non sarà in grado di tenere Federico Chiesa, ma non è nessuna squadra in grado di tenere nessuno quanto arriva qualcuno e offre il doppio all'ingaggio. Chiesa ha tutto per diventare un fuoriclasse, la permanenza dipende solo da lui"