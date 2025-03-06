Beltran: "Siamo partiti che stavamo dormendo e poi ci siamo addormentati ancora nel secondo tempo"

Lucas Beltran ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Panathinaikos, queste le parole del giocatore argentino:"Siamo partiti addormentati, poi abbiamo avuto una grande reaz...

Lucas Beltran ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Panathinaikos, queste le parole del giocatore argentino:

"Siamo partiti addormentati, poi abbiamo avuto una grande reazione giocando molto bene, poi è successo quello che accade spesso, siamo tornati nel secondo tempo addormentati, avremmo dovuto continuare cosi come avevamo finito ma non è stato cosi. Non so perchè questo accade, dobbiamo sapere che questa è una competizione europea, la gente ci tiene tanto a questa competizione, dobbiamo giocare ogni partite cosi come se fosse l'ultima, dobbiamo sempre voler la vittoria, entrare subito in partita altrimenti poi non è facile ribaltare il risultato. Avere un compagno vicino per giocare tra di noi o qualsiasi altro per me è meglio, siamo più compatti e più vicino per palleggiare. Vogliamo fortemente il passaggio del turno"