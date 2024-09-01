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Beltran: "Sappiamo che dobbiamo fare meglio. Non pressiamo più alti, stiamo corti e difendiamo insieme"

Lucas Beltran è stato scelto titolare oggi da Palladino e a DAZN ha parlato così: "Sono molto felice per la qualificazione in Conference League, abbiamo tante cose da migliorare, lavoriamo tutti i gio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 settembre 2024 18:20
Beltran: "Sappiamo che dobbiamo fare meglio. Non pressiamo più alti, stiamo corti e difendiamo insieme" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Lucas Beltran è stato scelto titolare oggi da Palladino e a DAZN ha parlato così: "Sono molto felice per la qualificazione in Conference League, abbiamo tante cose da migliorare, lavoriamo tutti i giorni per migliorare ascoltando il mister. Abbiamo una grande squadra, vogliamo fare sempre il meglio".


La grande differenza tra Palladino e Italiano?
"La scorsa stagione andavamo più in pressione alta, ora siamo una squadra più corta difendendo un po' più insieme. Quello è il cambio più importante, cambia anche il sistema di gioco. Sappiamo che dobbiamo fare meglio e abbiamo tante cose da migliorare".

Vuoi fare più gol dello scorso anno?
"Si sempre, la scorsa stagione è stata normale per me. Io sono così, mi piace sempre fare di più e comunque voglio fare di più".

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