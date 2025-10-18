18 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:44

Bella notizia in casa Fiorentina: Kean è convocato e parte per Milano. La lista completa di Pioli

La lista dei convocati della Fiorentina per la gara contro il Milan. Stefano Pioli recupera, almeno parzialmente, Moise Kean, in attesa di capire se sarà in condizione di scendere in campo dal primo minuto

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FAZZINI Jacopo

7) FORTINI Niccolò

8) GOSENS Robin Everardus

9) GUDMUNDSSON Albert

10) KEAN Moise Bioty

11) KOUADIO Eddy Nda Konan

12) LEZZERINI Luca (P)

13) MANDRAGORA Rolando

14) MARÍ VILLAR Pablo

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) SABIRI Abdelhamid

23) SOHM Simon Salomon Junior

24) VITI Mattia

