Bella notizia in casa Fiorentina: Kean è convocato e parte per Milano. La lista completa di Pioli

La lista dei convocati della Fiorentina per la gara contro il Milan. Stefano Pioli recupera, almeno parzialmente, Moise Kean, in attesa di capire se sarà in condizione di scendere in campo dal primo minuto
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FAZZINI Jacopo
7) FORTINI Niccolò
8) GOSENS Robin Everardus
9) GUDMUNDSSON Albert
10) KEAN Moise Bioty
11) KOUADIO Eddy Nda Konan
12) LEZZERINI Luca (P)
13) MANDRAGORA Rolando
14) MARÍ VILLAR Pablo
15) MARTINELLI Tommaso (P)
16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) SABIRI Abdelhamid
23) SOHM Simon Salomon Junior
24) VITI Mattia