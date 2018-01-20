Non solo Batshuayi, dal Chelsea anche Musonda in uscita. La formula proposta dalla Fiorentina...

Nel mirino del club viola ci sarebbe Musonda del Chelsea. In quest’ultimo caso – riporta La Nazione – si parla di un prestito secco che la Fiorentina potrebbe aggiungere solo a un diritto di riscatto,...

Nel mirino del club viola ci sarebbe Musonda del Chelsea. In quest’ultimo caso – riporta La Nazione – si parla di un prestito secco che la Fiorentina potrebbe aggiungere solo a un diritto di riscatto, ma non obbligatorio e probabilmente fissato su una cifra piuttosto importante. Nato nel 1996, considerato tra i più importanti e forti prospetti del calcio belga, è un fantasista spesso schierato come trequartista o come esterno d'attacco su entrambe le fasce. Giocatore di movimento, possiede un ottimo bagaglio tecnico oltre che molta resistenza.