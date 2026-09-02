Batistuta: “Ho pranzato con Mastantuono, volevo spiegargli la storia della Fiorentina e dei tifosi”

Batistuta ha parlato alla partita del centenario

Gabriel Omar Batistuta ha parlato ai microfoni di Sky Sport ai microfoni di Vanessa Leonardi, queste le sue parole:

“Prandelli ha fatto bene a cambiarmi, io non è che non volevo uscire non volevo entrare, sto male fisicamente. Io sono anni anni che non gioco ma non potevo non venire, anche se avevo le caviglie di 2/3 anni fa sarei venuto ugualmente perché l’amore di questa gente non ha prezzo, volevo sentirlo.

Firenze per me è tanto, quello che sono oggi io l’ho fatto qua. Dal niente ho creato qualcosa grazie alla compagnia di questa gente, Firenze per me è la seconda casa. Con Mastantuono ho pranzato insieme e gli ho spiegato la storia del club e cosa vogliono i tifosi, è un ragazzo giovane molto forte inizierà presto a giocare bene, ero felice di dargli qualche consiglio.

Il mio gol del cuore? Tutti quelli segnati con questa maglia.”