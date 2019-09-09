Basile: "Secondo me Chiesa non andrà mai alla Juventus, all’Inter o all’estero. E se segna alla Juve..."

Il giornalista Massimo Basile ha commentato tramite il suo profilo Twitter il futuro di Federico Chiesa e della nuova propietà viola: "Nell’era del calcio finanziario, a Firenze sta tornando un modo p...

Il giornalista Massimo Basile ha commentato tramite il suo profilo Twitter il futuro di Federico Chiesa e della nuova propietà viola: "Nell’era del calcio finanziario, a Firenze sta tornando un modo popolare di farlo. Se arriveranno anche successi, avverà una svolta in Serie A. Chiesa? Secondo me alla Juventus non andrà mai, all’Inter o all’estero. Il giocatore viola sta bene ed è triste solamente perché gli manca il gol. E se segna alla Juventus, vedrete come sarà triste".