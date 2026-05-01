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Basile: "Il prossimo allenatore deve rappresentare un'opportunità per la Fiorentina e non viceversa"

L'opinione di Basile sul prototipo di allenatore che dovrebbe sedere sulla panchina viola nella prossima stagione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 maggio 2026 16:02
Basile: "Il prossimo allenatore deve rappresentare un'opportunità per la Fiorentina e non viceversa" -
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Intervenuto sul tema del futuro della Fiorentina, il giornalista Basile ha espresso una posizione netta sulla scelta del prossimo allenatore. Ecco le sue parole:

"Il prossimo allenatore deve rappresentare un'opportunità per la Fiorentina, non viceversa. Se non cambiamo questa linea non torneremo mai dove ci compete”.

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