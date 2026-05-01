Basile: "Il prossimo allenatore deve rappresentare un'opportunità per la Fiorentina e non viceversa"
L'opinione di Basile sul prototipo di allenatore che dovrebbe sedere sulla panchina viola nella prossima stagione
A cura di Redazione Labaroviola
01 maggio 2026 16:02
Intervenuto sul tema del futuro della Fiorentina, il giornalista Basile ha espresso una posizione netta sulla scelta del prossimo allenatore. Ecco le sue parole:
"Il prossimo allenatore deve rappresentare un'opportunità per la Fiorentina, non viceversa. Se non cambiamo questa linea non torneremo mai dove ci compete”.