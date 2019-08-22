Barone: “Vogliamo fare 25.000 abbonati, Rocco mi chiama 10 volte al giorno. Un grazie speciale ai tifosi”

Queste le parole del braccio destro di Commisso, Joe Barone durante la presentazione di Franck Ribery allo stadio: “Un grazie a tutta la tifoseria viola, senza di voi non c’è vita. Tutti i giorni tant...

Queste le parole del braccio destro di Commisso, Joe Barone durante la presentazione di Franck Ribery allo stadio:

“Un grazie a tutta la tifoseria viola, senza di voi non c’è vita. Tutti i giorni tanta gente mi ferma per strada e mi trasmettono tanta emozione ecco perché ho esposto quella maglia con il Monza. Commisso? Rocco mi chiama 10 volte al giorno e ci metteva tanta pressione per Franck Ribery e voleva sapere ogni dettaglio. Sono contento che Franck Ribery è nostro! Non vogliamo fare promesse ma lavoriamo sodo per arrivare in Europa. Abbonati? Sfondata quota 21.000 ma puntiamo a 25.000, domani Commisso sarà a Firenze e vogliamo vedere tantissimi tifosi allo stadio durante il campionato”.