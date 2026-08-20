Bamba Dieng, affare saltato: la Lazio torna su Pinamonti, obiettivo della Fiorentina

Bamba Dieng non sarà un nuovo giocatore della Lazio. I biancocelesti tornano a valutare le alternative sul mercato

Stando a quanto riportato da Sportitalia, Bamba Nieng non sarà un nuovo attaccante della Lazio dopo i dubbi post visite mediche che i biancocelesti hanno per le condizioni del ginocchio dell'attaccante senegalese. Per questo torna di moda il nome di Andrea Pinamonti, sondato negli ultimi giorni anche da parte della Fiorentina. La punta del Sassuolo non è però il primo della lista del club di Lotito che potrebbe puntare su Sebastiano Esposito, potenzialmente in uscita dal Cagliari.