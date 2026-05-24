Baldini prepara la giovane Italia: Comuzzo e Ndour sicuri della convocazione per i match contro Grecia e Lussemburgo
La probabile lista che Silvio Baldini ufficializzerà nella giornata di domani con tanti giovani e qualche punto fermo della Nazionale
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico ad interim dell’Italia Silvio Baldini comunicherà domani la lista dei convocati per le amichevoli di giugno contro Grecia e Lussemburgo. I giocatori selezionati dovrebbero essere tra i 24 e i 26 elementi.
Tra i nomi attesi figurano anche il difensore della ACF Fiorentina Pietro Comuzzo e il centrocampista Cher Ndour, in linea con l’intenzione del ct di puntare su diversi talenti dell’Under 21. Il raduno della Nazionale è previsto a Coverciano a partire dalla serata del 28 maggio.
Questa la lista dei possibili convocati indicata dal quotidiano:
Portieri: Donnarumma, Palmisani, Daffara (Motta).
Difensori: Palestra, Bartesaghi, Chiarodia, Mane, Reggiani, Ahanor, Kayode, Comuzzo (Ruggeri).
Centrocampisti: Pisilli, Casadei, Ndour, Lipani, Dagasso (Berti, Faticanti, Prati).
Attaccanti: Pio Esposito, Koleosho, Inacio, Ekhator, Venturino, Fini, Cherubini (Cacciamani).