Balbo, adesso è ufficiale il passaggio allo Sturm Graz: arriva il comunicato della Fiorentina.
Il calciatore lascia il club viola a titolo definitivo: operazione da 1,5 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita
A cura di Redazione Labaroviola
29 luglio 2026 16:19
Adesso è arrivata anche l'ufficialità: Luis Balbo lascia la Fiorentina e approda alla Sturm Graz a titolo definitivo. Operazione da 1,5 milioni di euro con la viola che detiene il 50% sulla futura rivendita del calciatore.
IL COMUNICATO
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luis Balbo all' S.K. Sturm Graz.