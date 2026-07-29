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Balbo, adesso è ufficiale il passaggio allo Sturm Graz: arriva il comunicato della Fiorentina.

Il calciatore lascia il club viola a titolo definitivo: operazione da 1,5 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 luglio 2026 16:19
Balbo, adesso è ufficiale il passaggio allo Sturm Graz: arriva il comunicato della Fiorentina. -
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Adesso è arrivata anche l'ufficialità: Luis Balbo lascia la Fiorentina e approda alla Sturm Graz a titolo definitivo. Operazione da 1,5 milioni di euro con la viola che detiene il 50% sulla futura rivendita del calciatore.

IL COMUNICATO

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luis Balbo all' S.K. Sturm Graz.

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