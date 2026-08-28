Baiano promuove Zirkzee: "Lo vedo molto bene alla Fiorentina, a Manchester fanno male tutti"

Ciccio Baiano elogia Zirkzee

L'ex attaccante Viola, Ciccio Baiano ha commentato a Lady Radio il possibile arrivo di Joshua Zirkzee alla Fiorentina: "Lo vedrei bene in viola, per quello che ha fatto vedere è a Bologna. È un giocatore importante. Non mi preoccupa il fatto che a Manchester non abbia reso secondo le aspettative: lì fanno male tutti".

La possibile coppia con Mastantuono: "Ci sarebbe tanta qualità, ma manca un bel po' di velocità. Sono entrambi giocatori tecnici ma poco veloci. E la tecnica si può migliorare, ma se uno va a 5 km/h al massimo potrà arrivare ad andare a 6.5, non a 10".

"Il calcio moderno richiede giocatori di grande tecnica, fisicità e velocità. Il problema è che in Italia questo tipo di giocatori arrivano dopo i 35 anni perché non possiamo permetterceli. L'Inghilterra ha dopato il mercato. Ormai il mercato le squadre italiane se lo devono inventare. E la Fiorentina questa estate se lo è inventato".

Sulle ambizioni della Fiorentina: "La società è stata chiara: vogliono costruire uno zoccolo duro che nel giro di qualche anno possa competere per i piani alti della classifica. Io mi auguro che la Fiorentina possa competere per le prime posizioni, ma è un dato di fatto che in questo momento abbia davanti almeno cinque squadre. Piedi per terra. La Roma ci ha dimostrato che la strada per raggiungere le prime della classe è ancora tanta. Ma non dobbiamo fare i disfattisti".

La sconfitta di Roma: "È stata una partita molto sottotono. Sotto l'aspetto caratteriale e sotto l'aspetto del gioco. La squadra avversaria ovviamente ha avuto tanti meriti, ma la Fiorentina si è abbassata troppo, l'unica soluzione che aveva era buttare la palla verso la punta centrale. La Roma ha giocato al gatto con il topo. Pellegrino non ha neanche giocato così male, ma ogni volta che riceveva il pallone era solo".

Sulla partita del Centenario: "I calciatori non pensano al centenario, pensano piuttosto ai quattro gol presi a Roma. Il Frosinone è una trappola, tu hai tutto da perdere. Il campionato poi inizia dopo la quarta o la quinta giornata, quando non potrai più trovare scuse. Bisogna avere pazienza, sono arrivati tantissimi giocatori nuovi. A mio parere questa squadra non può giocare con il 4-3-3, mancano gli esterni di ruolo".