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Bagni: "I grandi procuratori ti ricattano, spesso sei costretto a prendere giocatori che non vorresti"

Salvatore Bagni è intervenuto di fronte alle telecamere di Canale 8 ed ha affrontato il tema del rapporto tra le società sportive ed i grandi procuratori: "Mendes? Quando lavori con i più grandi sei q...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 maggio 2018 12:01
Bagni: "I grandi procuratori ti ricattano, spesso sei costretto a prendere giocatori che non vorresti" -
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Salvatore Bagni è intervenuto di fronte alle telecamere di Canale 8 ed ha affrontato il tema del rapporto tra le società sportive ed i grandi procuratori: "Mendes? Quando lavori con i più grandi sei quasi ricattato. Loro ti aprono tutte le porte e spesso sei costretto a prendere giocatori che non vorresti, a ingaggi che non vorresti".

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