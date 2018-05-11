Bagni: "I grandi procuratori ti ricattano, spesso sei costretto a prendere giocatori che non vorresti"
Salvatore Bagni è intervenuto di fronte alle telecamere di Canale 8 ed ha affrontato il tema del rapporto tra le società sportive ed i grandi procuratori: "Mendes? Quando lavori con i più grandi sei q...
A cura di Redazione Labaroviola
11 maggio 2018 12:01
Salvatore Bagni è intervenuto di fronte alle telecamere di Canale 8 ed ha affrontato il tema del rapporto tra le società sportive ed i grandi procuratori: "Mendes? Quando lavori con i più grandi sei quasi ricattato. Loro ti aprono tutte le porte e spesso sei costretto a prendere giocatori che non vorresti, a ingaggi che non vorresti".