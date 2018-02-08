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Badelj: "Potrei restare alla Fiorentina non è un fatto economico. Voglio trascinare la squadra in Europa. Pioli..."

Il centrocampista croato Milan Badelj ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ad Il Corriere Dello Sport. Il suo contratto scade a Giugno 2018 e potrebbe già accordarsi con altre società. Q...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 febbraio 2018 08:55
Badelj: "Potrei restare alla Fiorentina non è un fatto economico. Voglio trascinare la squadra in Europa. Pioli..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Rassegna Stampa
Milan Badelj
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Il centrocampista croato Milan Badelj ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ad Il Corriere Dello Sport. Il suo contratto scade a Giugno 2018 e potrebbe già accordarsi con altre società. Queste le sue principali dichiarazioni:

"Si parla della Roma e di altre squadre ma la realtà è che sono un giocatore della Fiorentina e potrei anche restare. Non è un fatto puramente economico, mia moglie sta molto bene a Firenze, voglio trascinare la squadra in Europa. I Della Valle? E' sempre un gusto speciale. I tifosi? Ci hanno chiesto di mettere in campo l'orgoglio. Non rimpiango di esser rimasto qui, la fiducia riposta da Pioli nei miei confronti mi ha gratificato. So che non è la mia migliore stagione qui. La Juve e Bernardeschi? Quando vinci queste partite non è mai per caso, Federico è un giocatore straordinario ed i fischi sono normali. Benassi? Diventerà un simbolo. Veretout? Non vorrei giocarci contro, è una rivelazione. Pezzella un vero leader e Chiesa è un crac. Simeone? Attaccante vero, ma non un bomber..."

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