Babacar: "Con Kalinic possiamo segnare due o tre gol a partita, oggi non è girata ma faremo grandi cose"
Mi trovo bene con Kalinic, il mister lavora per farci giocare entrambi
A cura di Redazione Labaroviola
16 settembre 2016 00:12
Babacar ai microfoni di Sky al termine della sfida con il Paok: "Oggi non è girata bene, ma giocando così possiamo segnare due o tre gol ogni partita. Mi trovo molto bene con Kalinic, il mister sta lavorando per cercare di farci giocare entrambi. Dobbiamo migliorare l'intesa ma in futuro possiamo far vedere grandi cose".