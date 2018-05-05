Attacco: piace Abel Hernandez, in scadenza con l’Hull City. Occhio a Nestorovski...

In Fiorentina non tutti sono sicuri della propria permanenza nella prossima stagione. Alcuni attaccanti in particolare, come Falcinelli, Gil Dias e Thereau potrebbero infatti lasciare Firenze. Per que...

In Fiorentina non tutti sono sicuri della propria permanenza nella prossima stagione. Alcuni attaccanti in particolare, come Falcinelli, Gil Dias e Thereau potrebbero infatti lasciare Firenze. Per questo motivo la Fiorentina osserva Abel Hernandez, 28enne uruguaiano ex Palermo ora all’Hull City: guarito dall’infortunio al tendine d’Achille, ora sta viaggiando ad una media di un gol ogni 86 minuti in Championship. E’ in scadenza di contratto e, potendo contare su un cartellino a parametro zero, potrebbe trasformarsi in qualcosa più di un’idea. Così riporta Il Corriere dello Sport – Stadio. In Italia, attenzione a Ilija Nestorovski del Palermo: il 28enne è attualmente infortunato e rischia di non recuperare per gli eventuali play off per arrivare in Serie A. Era stato seguito anche in passato, salvo poi rinunciare all'assalto dopo il no alla cessione estiva di Babacar, ceduto poi lo scorso gennaio. Il patron Zamparini, che in questa stagione ha più volte punzecchiato l’attaccante macedone, alla fine potrebbe anche accettare di cederlo, soprattutto in caso di mancata promozione.