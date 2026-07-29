Atta: "Stiamo spingendo forte per arrivare bene ad inizio stagione. Vincere è Importante, anche in amichevole"

Le parole di Arthur Atta dopo la vittoria contro il Watford nell'ultima amichevole inglese della Fiorentina

Al termine della partita Arthur Atta ha parlato della prestazione della Fiorentina dopo la vittoria nell'amichevole contro il Watford firmata dal gol di Roberto Piccoli.

Ecco le parole del nuovo centrocampista della Fiorentina raccolte dai microfoni di Radio Bruno:

"Si è visto che oggi stavamo meglio, stiamo lavorando e siamo più pronti di gambe. Vincere è sempre importante, anche in amichevole. Abbiamo sempre lavorato bene e stiamo spingendo forte per arrivare bene a inizio stagione. Ho il vantaggio di essere abbastanza libero in campo, ma dobbiamo continuare così di squadra. Siamo ancora lontani dall'obiettivo di fare bene perché serve tempo, è normale, ma stiamo crescendo, continuiamo così".

Sul Watford:

"Erano una squadra che giocava e voleva trovare gli spazi ma non li hanno trovati. Vuol dire che abbiamo fatto bene ma possiamo fare molto meglio e lo sappiamo".

Sulle posizioni in campo:

"All'inizio era una prova e nel secondo tempo è andata molto meglio perché abbiamo parlato. Nella ripresa siamo andati meglio e dobbiamo continuare su questa strada. Dovevamo capire un po' come metterci sul campo e l'abbiamo fatto molto meglio nel secondo tempo"