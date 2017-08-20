Atalanta-Roma 0-1, decide una punizione di Kolarov. Bene Palomino nell'Atalanta

Kolarov regala tre punti alla Roma

Match delle 18.00 di scena a Bergamo tra Atalanta e Roma. Non sbaglia la prima Eusebio Di Francesco sulla panchina giallorossa e conquista i tre punti grazie al goal di Kolarov.

Punizione intelligentissima dell'ex City e Lazio battuta sotto la barriera con il suo mancino al minuto 31' della prima frazione. L'Atalanta mai sovrastata in modo esponenziale coglie un palo clamoroso al 41' del secondo tempo con Josip Ilicic. Al 46' El Sharaawy vanifica un'ottima occasione in contropiede. Al 49' un sinistro al volo di Ilicic si spegne in una selva di gambe. Dopo cinque minuti di recupero il Sig. Giacomelli manda tutti sotto la doccia. Interessante nelle fila bergamasche l'esordio di Palomino, difensore centrale che si è ben comportato contro Dzeko, l'argentino ha giocato al posto di Caldara non al meglio.

Gabriele Caldieron