Astori, servirà un mese in più per conoscere la verità e finire le indagini

Come scrive Il Corriere Fiorentino servirà aspettare i primi giorni di giugno per conoscere la verità sulla morte improvvisa di Davide Astori. I medici che hanno svolto l'autopsia hanno firmato e invi...

A cura di Redazione Labaroviola 08 maggio 2018 09:21

Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori

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