Astori, servirà un mese in più per conoscere la verità e finire le indagini
Come scrive Il Corriere Fiorentino servirà aspettare i primi giorni di giugno per conoscere la verità sulla morte improvvisa di Davide Astori. I medici che hanno svolto l'autopsia hanno firmato e invi...
A cura di Redazione Labaroviola
08 maggio 2018 09:21
Come scrive Il Corriere Fiorentino servirà aspettare i primi giorni di giugno per conoscere la verità sulla morte improvvisa di Davide Astori. I medici che hanno svolto l'autopsia hanno firmato e inviato la richiesta di prolungamento d’indagine al procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo che si è occupato della vicenda.