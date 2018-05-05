Astori: regalata una sua maglia al piccolo tifoso dell'Udinese che lo omaggiò

Durante la partita di recupero del 3 aprile 2018 Antonio piccolo tifoso dell'Udinese si era presentato allo stadio con il numero 13 e il nome del capitano dipinto sulla guancia commuovendo tutti gli s...

Durante la partita di recupero del 3 aprile 2018 Antonio piccolo tifoso dell'Udinese si era presentato allo stadio con il numero 13 e il nome del capitano dipinto sulla guancia commuovendo tutti gli spettatori che lo hanno visto. Secondo quello che riporta il TGR del Friuli Venezia-Giulia è stata consegnata al piccolo Antonio, la maglia numero 13 di Davide Astori.