Asslani conferma: "La Fiorentina non mi ha mai chiamato, non era una piazza disponibile"

Il centrocampista del Torino Kristian Asslani è intervenuto in conferenza stampa al termine della partita contro la Fiorentina, queste le sue parole riprese da Tuttomercatoweb:Come ha visto il Toro? E...

Il centrocampista del Torino Kristian Asslani è intervenuto in conferenza stampa al termine della partita contro la Fiorentina, queste le sue parole riprese da Tuttomercatoweb:

Come ha visto il Toro? E com'è andata la partita?

“Sono un po’ stanco, era tanto che non giocavo. Ieri ho avuto un problemino, oggi ho fatto bene dal lato fisico. La squadra ha saputo soffrire, dopo un 5-0 non era facile. Siamo stati squadra, era importante dare una risposta”

Com'è stato l'impatto con il mondo Toro? Ha percepito la contestazione?

"I tifosi sono liberi di fare ciò che vogliono, noi cerchiamo sempre di vincere ma è difficile. Oggi abbiamo fatto una buona gara. Ho voluto venire qui, l'ho cercato e sono stato contento: il mister mi ha voluto, è la piazza giusta per me"

C'è stato qualcosa con la Fiorentina?

"Non ho ricevuto nessuna chiamata dalla Fiorentina, non era una piazza disponibile e non sono mai stato cercato. Mi hanno cercato in tanti, ho scelto con calma e ho scelto la piazza dove posso dare il meglio"

Quanto le mancava al campo?

"Tanto...Venire con la sensazione di giocare titolare è bello. Sono stato tre anni in una grande squadra, ho ringraziato tutti ma era il tempo di cambiare per tutti. Era dura trovare spazio, Torino è il posto perfetto per me"