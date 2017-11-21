Asse-Lazio: non solo Badelj per Cataldi, la Fiorentina pensa a un attaccante laziale per gennaio...

Simone Inzaghi chiede un centrocampista, un’alternativa a Lucas Leiva. La Lazio segue Milan Badelj, in scadenza a giugno: piace molto a Tare, che lo conosce da anni. Gli era stato proposto già nel 201...

Simone Inzaghi chiede un centrocampista, un’alternativa a Lucas Leiva. La Lazio segue Milan Badelj, in scadenza a giugno: piace molto a Tare, che lo conosce da anni. Gli era stato proposto già nel 2012 ai tempi della Dinamo Zagabria. Idea di uno scambio con Danilo Cataldi, adesso in prestito al Benevento: c’è un’opzione di riscatto legata alla salvezza dei campani, che ad oggi pare però difficilissima. Così potrebbe liberarsi a gennaio.

Intanto, potrebbe rientrare nell’asse Roma-Firenze anche l’attaccante Djordjevic: Pioli lo aveva chiesto come vice Simeone, in caso di partenza di Babacar. Djordjevic ha recuperato dall’infortunio, si allena a Formello da fuori rosa. Pioli lo conosce bene, ai tempi della Lazio lo preferiva spesso a Klose. La trattativa si potrebbe riaprire a gennaio. Con Babacar che, mai titolare finora, tra l’altro ha nuovo interesse in Inghilterra.