Ascari: "Se arriva anche Thorstvedt, la Fiorentina sacrificherà Ndour. E' quello con più mercato"

Le parole di Ascari ai microfoni di Lady radio

L'intermediario di mercato Eugenio Ascari, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha commentato le ultime mosse della Fiorentina, soffermandosi in particolare sull'arrivo di Arthur Atta e sulle possibili cessioni in casa viola. Sul centrocampista francese, Ascari non ha nascosto il proprio entusiasmo: “La Fiorentina ha preso un grandissimo giocatore. È un profilo di prospettiva, ha soltanto 23 anni. È encomiabile il lavoro di Paratici, che ha tenuto sotto traccia questo nome e ha superato la concorrenza di squadre agguerrite come Milan e Juventus. Atta è un giocatore straordinario, combina tecnica sopraffina, forza fisica e capacità di inserimento”. Poi uno sguardo alle possibili uscite: “La Fiorentina, prima di pensare agli esuberi, si è preoccupata di assicurarsi i potenziali titolari, anche se oggi c'è un'abbondanza incredibile di giocatori. Sono arrivati tre calciatori giovani e futuribili, che rappresenteranno la base del nuovo corso viola”. E sul futuro di Cher Ndour: “Se dovesse arrivare anche Thorstvedt, si chiuderebbero gli spazi per Ndour, che al momento è probabilmente la mezzala viola con più mercato. Vista anche la valutazione elevata del giocatore, la Fiorentina potrebbe decidere di sacrificare lui”.