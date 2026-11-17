Ascari: "La classifica ora fa perdere appeal alla Fiorentina. Difficile convincere Hojbjerg"

Il commento del procurato Eugenio Ascari sul profilo del centrocampista danese chiacchierato come rinforzo invernale della Fiorentina

Eugenio Ascari, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno nel corso del Pentasport, ha analizzato le possibili mosse di mercato della Fiorentina in vista della sessione invernale di gennaio, soffermandosi in particolare sulle necessità della squadra tra centrocampo e difesa.

"Hojbjerg non sarà facile strapparlo all'Olympique. C'è anche concorrenza per il giocatore, anche se rappresenterebbe il profilo ideale. Farebbe salire di gran lunga la qualità del centrocampo. Difesa? Darei tempo a Dragusin e a Viery di ambientarsi."

Ascari ha poi riflettuto sull'attrattività della Fiorentina sul mercato, evidenziando come l'attuale posizione in classifica possa rappresentare un ostacolo nelle trattative rispetto a quanto accaduto durante la scorsa estate.

"In estate l'arrivo di Paratici ha fatto da catalizzatore per l'arrivo di calciatori che sembravano irraggiungibili per la Fiorentina. Per Atta c'era il Milan, è stato bravissimo il direttore. Adesso però questa appetibilità l'ha persa per la situazione in classifica. Saranno fondamentali le prossime due partite"