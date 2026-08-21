Arthur scaricato anche dalla Juve: rescissione del contratto per l’ex viola

Il brasiliano saluta definitivamente i bianconeri dopo anni difficili e un’esperienza lontana dalle aspettative

Come riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, è ufficiale la risoluzione consensuale del contratto tra Arthur e la Juventus.

Il centrocampista brasiliano era arrivato alla Juventus nel 2020 per 72 milioni di euro. Nella stagione 2023-2024 era passato in prestito anche alla Fiorentina, dove non è mai riuscito a convincere fino in fondo. Ora la Juve ha deciso di liberarsi definitivamente del giocatore, che non ha mai rispettato le aspettative che lo accompagnavano dai tempi del Barcellona.