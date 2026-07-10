Arriva l'ufficialità: Martinelli torna in B. Il portiere della Fiorentina passa in prestito all'Avellino
Nella mattinata è uscito il comunicato ufficiale che conferma il prestito di Martinelli
A cura di Redazione Labaroviola
10 luglio 2026 13:17
La Fiorentina ha ufficializzato la cessione a titolo temporaneo di Tommaso Martinelli all'U.S. Avellino 1912. Il portiere classe 2006 lascia quindi nuovamente il club viola per affrontare una nuova esperienza in Serie B. Le cifre dell'operazione non sono state rese note, con l'accordo tra le parti che prevede il trasferimento in prestito del giovane estremo difensore. Ecco il comunicato:
"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Martinelli all' U.S. Avellino 1912"