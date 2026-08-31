Arriva Beto, sfuma Zirkzee. Corriere dello Sport: "Se la Juventus cede David, ha la priorità sull'attaccante"

Non è mai arrivato il "si" definitivo da Manchester. Indi per cui la Fiorentina ha deciso di mollare l'olandese per andare con decisione su Beto.

LA SCELTA. La Fiorentina è arrivata in fondo a una vicenda forse incartata su se stessa per una serie di componenti non facilmente neutralizzabili perché ingigantite dagli eventi, forse si capirà il motivo o forse no e comunque non importa: importa a Grosso, al progetto-squadra da concludere nel migliore dei modi, ai tifosi, prendere il nuovo rinforzo che vada ad aggiungersi a Pellegrino per modificare completamente la fisionomia dell’attacco, dove è arrivato Njie per la fascia e lì sullo sfondo rimane anche Gnonto. Parentesi: il ritorno di Torreira a centrocampo potrebbe essere una cosa dell’ultimo giorno.

Parentesi chiusa e sotto con la trattativa per arrivare al centravanti scelto. Zirkzee era l’obiettivo principale del club di Commisso, l’elemento individuato come quello giusto per qualità tecniche e caratteristiche atletiche per dare una soluzione in più al gioco offensivo: solo che, a proposito di situazioni che non si sbloccano, il Manchester United e Zirkzee a ieri sera non avevano ancora dato un doppio sì alla doppia offerta della Fiorentina (40 milioni ai Red Devils partendo dal prestito oneroso, 4,5 milioni a stagione per l’olandese). “Colpa” della Juventus, che se fa uscire David liberando il posto in attacco fa valere la primogenitura con Manchester e Zirkzee per avere la meglio sui viola. Da qui la decisione di svoltare su Beto.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport



