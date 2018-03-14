Arcivescovo Betori: "Ci sono momenti in cui Firenze riesce ad avere meravigliosamente uno sguardo unitario..."

Intervistato da La Nazione, Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, ha detto qualcosa sul funerale di Davide Astori:"Ci sono momenti in cui Firenze riesce ad avere meravigliosamente uno sguardo unita...

Intervistato da La Nazione, Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, ha detto qualcosa sul funerale di Davide Astori:

"Ci sono momenti in cui Firenze riesce ad avere meravigliosamente uno sguardo unitario, e quel funerale è stato uno di quei momenti. A me ha colpito quella piazza straboccante di gente eppure silenziosa che non voleva slogan, ma parole per provare a capire. Un momento di dolore profondo e riflessione".