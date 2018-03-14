Labaro Viola

Arcivescovo Betori: "Ci sono momenti in cui Firenze riesce ad avere meravigliosamente uno sguardo unitario..."

Intervistato da La Nazione, Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, ha detto qualcosa sul funerale di Davide Astori:"Ci sono momenti in cui Firenze riesce ad avere meravigliosamente uno sguardo unita...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 marzo 2018 09:36
Arcivescovo Betori: "Ci sono momenti in cui Firenze riesce ad avere meravigliosamente uno sguardo unitario..." - Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Betori
Condividi

Intervistato da La NazioneGiuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, ha detto qualcosa sul funerale di Davide Astori:

"Ci sono momenti in cui Firenze riesce ad avere meravigliosamente uno sguardo unitario, e quel funerale è stato uno di quei momenti. A me ha colpito quella piazza straboccante di gente eppure silenziosa che non voleva slogan, ma parole per provare a capire. Un momento di dolore profondo e riflessione".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok