Antony: “Vogliamo vincere la Conference e vogliamo entrare in Champions, ma dobbiamo farlo con umiltà”

Parla così il calciatore del Betis Antony a Movistar Plus: “Non vedevo l’ora di iniziare questa nuova sfida. E i compagni e tutta la gente del Betis mi volevano bene. Mi sono sentito a casa. Mi sono sentito molto bene. Quando entro in campo voglio sempre dare il massimo. A Manchester non ho avuto molte opportunità, ma ho lavorato a casa per essere preparato perché sapevo che sarei stato molto felice. Sto molto bene di testa e anche fisicamente. Ho un fisioterapista ormai da sette anni e mi sono preparato per queste competizioni. I tifosi del Betis sono incredibili, sono con noi in ogni partita. È molto importante giocare sempre con i propri sostenitori. Me lo hanno sempre detto che erano grandi e adesso lo posso solo confermare”.

Fiorentina? “Vogliamo provare a conquistare sia la Champions, sia la vittoria della Conference, ma dobbiamo farlo con grande umiltà”. Pellegrini? “Mi ha chiamato mentre ero in Inghilterra. È un allenatore incredibile per la storia che ha, per i club in cui ha allenato. Per i titoli che ha vinto. Quando sono arrivato qui, fin dal primo giorno, mi ha dato fiducia e libertà. La cosa più importante è essere felici, mi dice. Pellegrini parla quanto basta, è molto bravo per l’atmosfera che crea e per il rapporto che ha con tutti”.