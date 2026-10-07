Antognoni: “Mastantuono ha piccole tracce di Messi, è speciale. Io mi rivedo in Nico Paz”

Le parole di Antognoni su Mastantuono e Nico Paz

Lui è stato un numero 10 vero. Nel suo libro che, guarda caso, si intitola "Una vita da dieci", Giancarlo Antognoni racconta i fenomeni che ha incontrato strada facendo. Dal mitico Maradona a Platini passando per campioni di casa nostra come Rivera, Baggio, Totti e Del Piero. Il dieci è un simbolo. Quasi sempre sinonimo di chi sa inventare calcio. La notte dell'addio di Messi alla Seleccion ha un risvolto in chiave Serie A. Ci sono due talenti del nostro campionato, Nico Paz e Franco Mastantuono che hanno l'ambizione di poter un giorno diventare gli eredi di Leo. "Nico e Mastantuono - osserva Antognoni - sono due gioiellini ma lasciamo perdere Messi. Lui è stato uno dei fenomeni di tutti i tempi. Nessuno può reggere il paragone con lui".

Come caratteristiche chi si avvicina di più a Messi? "Sicuramente Mastantuono. In lui ci sono piccole tracce di Messi. Non è un classico dieci. E' un nove e mezzo o un dieci meno. Ma lui vive alla ricerca della porta. I suoi dribbling, le sue accelerazioni sono sempre orientati verso l'area di rigore avversaria. Calcolando l'età stiamo parlando di un giocatore speciale".

Dove può arrivare? "L'argentino è esploso nel River, uno dei club più importanti del mondo e è riuscito a cucirsi un piccolo spazio nella sua prima stagione al Real Madrid. Si vede che ha personalità. E lo sta dimostrando anche nella Fiorentina. La maglia viola non pesa come quella del River o del Real ma non è semplice da indossare. Eppure lui fin dalla prima giornata di campionato ha dimostrato di poter incidere. Non si è mai nascosto".

Il suo amico Daniel Bertoni dice che Mastantuono deve imparare che non si vive di soli dribbling. "Mastantuono imparerà. Ne sono convinto, E poi lo stadio Franchi è sempre stato il palcoscenico ideale per i calciatori argentini".

Passiamo a Nico Paz. "Lui è molto diverso da Messi".

Chi le ricorda? "Un po' mi rivedo in lui. Paz è una mezzala, un centrocampista totale. Ha corsa, ha dribbling. Mi rivedo nella potenza del tiro. Direi che è un dieci vero".

Paz è un grande protagonista nel Como di Fabregas. "E' arrivato dal Real con l'etichetta di talento e in pochi anni ha dimostrato di essere un calciatore speciale. Fabregas è stato prezioso nel suo percorso di crescita. Se continua così entrerà nel ristretto club dei grandi numero 10". Lo scrive TMW