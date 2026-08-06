Antognoni: “Il comunicato mi ha fatto imbestialire. O mi prendono in giro o mi pensano bischero"

Antognoni ha ribadito che non sarà presente alla festa del centenario attaccando il comunicato di Joseph

Una serata di ricordi, aneddoti e riflessioni sul calcio di ieri e di oggi. Giancarlo Antognoni è stato il protagonista del Premio Coriolano Perioli, assegnato ad Arcola e dedicato alla memoria dell’ex presidente dello Spezia campione d’Italia del 1944 con i Vigili del Fuoco. L’ex capitano della Fiorentina è stato intervistato dal vicesindaco Gianluca Tinfena e dal giornalista Enzo Bucchioni, ripercorrendo una carriera che lo ha reso una delle bandiere più amate del calcio italiano.



Inevitabile il passaggio sul rapporto, oggi complicato, con il club viola. Antognoni non ha nascosto l’amarezza per la separazione maturata cinque anni fa e per il recente annuncio della società di voler ritirare la maglia numero 10. “Sono andato via dalla Fiorentina per problemi con la proprietà. Dopo cinque anni leggo un comunicato in cui si parla del ritiro della mia maglia. O mi prendono in giro o pensano che io sia bischero. Io mi metto sempre a disposizione, ma queste situazioni non le accetto”. Da qui la conferma della decisione di non partecipare alle celebrazioni per il centenario del club: “Cinque anni fa mi ero ripromesso di non esserci. La proprietà è sempre la stessa e non cambio idea. Quel comunicato del presidente mi ha fatto imbestialire”. Lo riporta città di Là Spezia