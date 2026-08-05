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Antognoni ha rifiutato l’invito della Fiorentina per il centenario. Non vuole cambiare idea

L'ex numero 10 della Fiorentina ha deciso di non presenziare al centenario nonostante l'apertura notevole di Joseph Commisso

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 agosto 2026 10:44
Antognoni ha rifiutato l’invito della Fiorentina per il centenario. Non vuole cambiare idea -
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Giancarlo Antognoni ha apprezzato le parole del presidente Commisso, ma non cambia idea: non sarà presente il 29 agosto alla festa per il centenario della Fiorentina

Questo è quanto risulta a Firenzedintorni, un primo passo e’ stato comunque fatto per una prossima distensione tra la società e il giocatore più amato dai tifosi

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