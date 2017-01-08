Il nuovo anno si apre all'insegna delle sviste arbitrali. E c'è già chi invoca la VAR...

Fuorigiochi, rigori ed espulsioni. Errori più o meno gravi su tutti i campi in questa prima partita del 2017

Anno nuovo... Sviste di sempre. La 19^ giornata del campionato di Serie A, l'ultima del girone d'andata e la prima del nuovo anno, ha fatto registrare fin qui una serie di sviste arbitrali che non sono certo passate inosservate. Infatti, se in alcuni casi le distrazioni dei fischietti non sono risultate determinanti ai fini del risultato, non sono pochi gli episodi che hanno condizionato l'andamento delle partite del pomeriggio. Ma andiamo con ordine.

Napoli-Sampdoria. L'arbitraggio di Di Bello ha generato malcontento e recriminazioni da una parte e dall'altra. Infatti, se la Samp può recriminare per la seconda (e dubbia) ammonizione rifilata a Silvestre, reo di aver ostruito il rinvio di Reina, anche il Napoli può lamentarsi per l'intervento da ultimo uomo con il quale Skriniar affosa Mertens lanciato a rete.

Lazio-Crotone. Protagonisti all'"Olimpico" sono invece gli assistenti Maresca e Zappatore. Infatti, se il primo annulla il vantaggio del Crotone per una presunta posizione irregolare di Rohden lanciato da Trotta, il secondo sventola erroneamente annullando così il vantaggio laziale di Lombardi.

Chievo-Atalanta. Se il gol di Pellissier (partito in fuorigioco) è ininfluente ai fini del risultato finale, più grave è la svista generale che nel corso del primo tempo consente a Dainelli di intercettare, al centro dell'area di rigore, un pericoloso traversone di Kurtic con la mano, restando però impunito.

Genoa-Roma. L'errore più determinate è senza dubbio quello di Rizzoli che al "Ferraris" non vede il netto fallo con il quale Strootman ferma Rigoni all'interno dell'area di rigore giallorossa.

Fuorigiochi, rigori ed espulsioni quindi. Tanti errori, più o meno gravi, che potrebbero senza dubbio venir sensibilmente ridotti con l'introduzione della tecnologia VAR (Video Assistant Referee), ormai sempre più invocata a gran voce.

Gianmarco Biagioni