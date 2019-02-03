Angolo orribile della Fiorentina, l'Udinese riparte e segna
Si porta in vantaggio l'Udinese al 10' della ripresa. Dopo un angolo osceno della Fiorentina con lo stop sbagliato da parte di Veretout
A cura di Redazione Labaroviola
03 febbraio 2019 15:53
Si porta in vantaggio l'Udinese al 10' della ripresa. Dopo un angolo osceno della Fiorentina con lo stop sbagliato da parte di Veretout, i bianconeri ripartono in contropiede con Pussetto che si accentra e calcia. Dopo la ribattuta si avventa sul pallone Larsen che a porta vuota non sbaglia.