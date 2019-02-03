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Angolo orribile della Fiorentina, l'Udinese riparte e segna

Si porta in vantaggio l'Udinese al 10' della ripresa. Dopo un angolo osceno della Fiorentina con lo stop sbagliato da parte di Veretout

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 febbraio 2019 15:53
Angolo orribile della Fiorentina, l'Udinese riparte e segna - UDINE, ITALY - OCTOBER 29: Rodrigo Javier De Paul of Udinese Calcio ceebrates after scoring his team's first goal from the penalty spot during the Serie A match between Udinese Calcio and Atalanta BC at Stadio Friuli on October 29, 2017 in Udine, I
UDINE, ITALY - OCTOBER 29: Rodrigo Javier De Paul of Udinese Calcio ceebrates after scoring his team's first goal from the penalty spot during the Serie A match between Udinese Calcio and Atalanta BC at Stadio Friuli on October 29, 2017 in Udine, I
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Larsen
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Si porta in vantaggio l'Udinese al 10' della ripresa. Dopo un angolo osceno della Fiorentina con lo stop sbagliato da parte di Veretout, i bianconeri ripartono in contropiede con Pussetto che si accentra e calcia. Dopo la ribattuta si avventa sul pallone Larsen che a porta vuota non sbaglia.

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