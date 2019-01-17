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Andrea Della Valle è a Firenze al centro sportivo. Il motivo della visita...

Secondo quanto riferisce Radio Bruno attraverso i propri canali social,  il presidente onorario della Fiorentina Andrea Della Valle è al centro sportivo per seguire il lavoro della squadra in vista de...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 gennaio 2019 13:07
Andrea Della Valle è a Firenze al centro sportivo. Il motivo della visita... -
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Secondo quanto riferisce Radio Bruno attraverso i propri canali social,  il presidente onorario della Fiorentina Andrea Della Valle è al centro sportivo per seguire il lavoro della squadra in vista della decisiva sfida per l’Europa di domenica contro la Sampdoria. Seguirà il lavoro sul campo e pranzerà con mister Stefano Pioli ed i calciatori. Possibile che si parli anche di mercato con il tecnico e i dirigenti viola

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