Andrea Della Valle è a Firenze al centro sportivo. Il motivo della visita...

Secondo quanto riferisce Radio Bruno attraverso i propri canali social, il presidente onorario della Fiorentina Andrea Della Valle è al centro sportivo per seguire il lavoro della squadra in vista de...

Secondo quanto riferisce Radio Bruno attraverso i propri canali social, il presidente onorario della Fiorentina Andrea Della Valle è al centro sportivo per seguire il lavoro della squadra in vista della decisiva sfida per l’Europa di domenica contro la Sampdoria. Seguirà il lavoro sul campo e pranzerà con mister Stefano Pioli ed i calciatori. Possibile che si parli anche di mercato con il tecnico e i dirigenti viola