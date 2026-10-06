Ancora una panchina per Pongracic in Croazia-Spagna. Ha giocato solo 45 minuti in 4 partite con la nazionale croata

Rendimento in picchiata per Marin Pongracic che fatica a trovare minuti anche in nazionale

Momento negativo per Marin Pongracic che ha assistito dalla panchina alla sconfitta della Croazia subita per mano della Spagna campione del mondo.

Un 1-2 in rimonta per la Nazionale iberica che ha ribaltato la partita nella ripresa con la doppietta di Merino.

Ancora una bocciatura per il difensore della Fiorentina che non sta vivendo un momento positivo neache con la nazionale.

Sono appena 45 i minuti giocati da Pongracic con la nazionale in ben 4 partite, un segnale di scarsa fiducia anche da parte del ct Dalic che in questo momento non lo reputa di certo inamovibile.