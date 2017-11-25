Ancora Chiesa: "Che bello quando a Firenze i bambini mi riconoscono, hanno gli occhi che si illuminano"

Federico Chiesa ha parlato al Corriere dello Sport, ecco altre parole del gioiello viola:"Sono lusingato dalle dichiarazioni di De Laurentiis e Spalletti, fa piacere: vuol dire che sto facendo bene. D...

Federico Chiesa ha parlato al Corriere dello Sport, ecco altre parole del gioiello viola:

"Sono lusingato dalle dichiarazioni di De Laurentiis e Spalletti, fa piacere: vuol dire che sto facendo bene. Devo continuare su questa strada. Pioli parla con tutti per aiutarci, è un grande comunicatore. Ascolto quello che mi dice e ne faccio tesoro. Quando vado in centro capita di incontrarne qualche tifoso, è simpatico vedere soprattutto i bambini quando ti riconoscono. Perché gli si illuminano gli occhi nel vedere quello che loro ritengono il loro giocatore preferito. Cosa non mi piace di me stesso? Qualche volta protesto un po’ troppo. In comune con mio padre? Quando parto mi ingobbisco come lui"

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