Ancelotti al Napoli piomba subito su Chiesa: considerato il rinforzo giusto. DeLa chiama DV...

Carlo Ancelotti è appena arrivato a Napoli, e già si scatenano le voci di mercato intorno a lui. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, Aurelio De Laurentiis contatterà Della Valle per chieder...

Carlo Ancelotti è appena arrivato a Napoli, e già si scatenano le voci di mercato intorno a lui. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, Aurelio De Laurentiis contatterà Della Valle per chiedergli di Federico Chiesa. Il giovane talento piace tantissimo e viene considerato il rinforzo giusto per la squadra di Ancelotti. Il presidente del Napoli è innamorato di Chiesa e si dà il caso che il Napoli attualmente è alla ricerca di esterni.