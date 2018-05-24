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Ancelotti al Napoli piomba subito su Chiesa: considerato il rinforzo giusto. DeLa chiama DV...

Carlo Ancelotti è appena arrivato a Napoli, e già si scatenano le voci di mercato intorno a lui. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, Aurelio De Laurentiis contatterà Della Valle per chieder...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 maggio 2018 10:14
Ancelotti al Napoli piomba subito su Chiesa: considerato il rinforzo giusto. DeLa chiama DV... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
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Carlo Ancelotti è appena arrivato a Napoli, e già si scatenano le voci di mercato intorno a lui. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, Aurelio De Laurentiis contatterà Della Valle per chiedergli di Federico Chiesa. Il giovane talento piace tantissimo e viene considerato il rinforzo giusto per la squadra di Ancelotti. Il presidente del Napoli è innamorato di Chiesa e si dà il caso che il Napoli attualmente è alla ricerca di esterni.

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