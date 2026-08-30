Amrabat rescinde il contratto con il Fenerbache e torna in Olanda. L'ex Fiorentina ha firmato con l'Ajax

L'ex centrocampista della Fiorentina a 30 anni riparte dall'Olanda dopo la fine della sua esperienza in Turchia

Prima la separazione con il Fenerbahce, ora la firma sul contratto con l’Ajax. Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino ex Fiorentina, vola in Olanda.

Il comunicato dei lancieri: “L’Ajax ha raggiunto un accordo con Sofyan Amrabat. Il centrocampista difensivo ha firmato un accordo ad Amsterdam che è entrato in vigore immediatamente e dura fino al 30 giugno 2028. L’internazionale marocchino arriva ad Amsterdam con un trasferimento gratuito, dopo aver raggiunto sabato un accordo con il suo precedente datore di lavoro Fenerbahçe riguardo alla risoluzione del suo attuale contratto.

Amrabat (nato il 21 agosto 1996 a Huizen) ha iniziato la sua carriera al FC Utrecht e successivamente ha giocato per il Feyenoord nei Paesi Bassi, prima di trasferirsi all’estero. Lì giocò rispettivamente per Club Brugge (Belgio), Hellas Verona (Italia), Fiorentina (Italia), Manchester United (Inghilterra) e Fenerbahçe (Turchia). La scorsa stagione ha giocato in Spagna per il Real Betis. Il trentenne internazionale è stato recentemente attivo per la terza volta in una Coppa del Mondo con la nazionale del Marocco.

Jordi Cruijff: “Siamo molto felici di essere riusciti a ingaggiare Sofyan. È fisicamente forte, ha molte capacità calcistiche e porta con sé una vasta esperienza internazionale. Inoltre, conosce bene la lega olandese, quindi ci aspettiamo che si adatti rapidamente. Con lui, otteniamo esattamente il profilo che avevamo in mente” come riportato da Alfredopedullà.com.

