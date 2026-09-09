Amrabat attacca l’allenatore del Marocco: “Fin quando ci sarà lui non risponderò alle convocazioni”
Amrabat lascia la nazionale marocchina
Con un lungo messaggio affidato al proprio profilo Instagram, il centrocampista dell'Ajax Sofyan Amrabat ha annunciato la decisione di lasciare temporaneamente dalla Nazionale marocchina. Il mediano ha chiarito che non risponderà ad alcuna chiamata dei Leoni dell'Atlante finché l'attuale commissario tecnico Mohamed Ouahbi rimarrà alla guida della selezione, definendo comunque la maglia del proprio Paese come il più grande onore della carriera.
"Con questa guida tecnica non mi sento nelle condizioni di continuare a indossare questa maglia. Preferisco mantenere il riserbo sulle ragioni per rispetto della squadra, ma metto una pausa alla mia disponibilità".
Onde evitare speculazioni, Amrabat ha tenuto a precisare di non aver affatto maturato l'addio definitivo al calcio internazionale. La sua è una presa di posizione legata esclusivamente all'attuale gestione: il centrocampista tornerà a disposizione del Marocco non appena si verificherà un cambio in panchina. Lo scrive Tuttomercatoweb