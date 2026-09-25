Amoruso: "Vanoli deve dare cattiveria alla Fiorentina. Fagioli può diventare l'allenatore in campo"

L’ex difensore viola ha parlato a Radio Bruno del lavoro del nuovo tecnico e del ruolo di Fagioli

Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per analizzare il momento della Fiorentina, soffermandosi soprattutto sulla condizione fisica della squadra e sull’impatto avuto da Paolo Vanoli.

"Dal punto di vista fisico questa squadra non mi ha convinto molto. Evidentemente qualcosa non ha funzionato e per questo Vanoli ha deciso di tornare alle doppie sedute.

È un gruppo giovane e quando hai a disposizione ragazzi così devi farli lavorare e correre. Nelle prime gare ho visto una squadra troppo passiva, che non riusciva a reagire. Se la squadra riesce a colmare quella mancanza di cattiveria e di determinazione, può giocarsela alla pari con qualsiasi avversario.

Fagioli per il ruolo che ricopre, penso possa diventare una sorta di allenatore in campo della Fiorentina, soprattutto considerando anche le parole molto positive che ha pronunciato nelle ultime settimane".